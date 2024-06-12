الفنان طارق الدسوقي يدهس عامل دليفري في إمبابة وتصالح الطرفين

تصالح الفنان طارق الدسوقي اليوم مع عامل دليفري أصيب بكسر في القدم اليمني نتيجة اصطدام سيارة الفنان طارق الدسوقي به بمنطقة إمبابة في الجيزة.

الفنان طارق الدسوقي يدهس عامل دليفري

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة الفنان طارق الدسوقي اصطدم بدراجة بخارية قيادة عامل دليفري مما تسبب في إصابة الأخير بكسر في القدم وقام الفنان طارق الدسوقي بنقل المصاب إلي مستشفي الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم.

تم تصالح الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.