تحرير 12 محضرًا في حملة تموينية مكبرة بالفيوم 

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم اليوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز سنورس، لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والمرور على المخابز البلدية لضبط المخالفين.

تمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية: محضر تصرف في عدد 39 ربطه بوكس وكليوبترا بإجمالي عدد 390 علبه، وتحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر، 3 محاضر عدم تحديد الاسعار للمخابز السياحية والفينو، 3 محاضر عدم اعلان أسعار للسلع الغذائية.



كما تم الإشراف على توزيع حصص الدقيق البلدي للمستودعات ومتابعة المخابز البلدية ببندر سنورس.

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي