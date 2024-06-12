كشف غموض مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بشبرا الخيمة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في كشف لغز العثور على جثة مسنة مقتولة خنقا داخل منزلها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، إخطارا من مامور قسم أول شبرا يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة مسنة مقتولة داخل منزلها.

كشفت التحريات ان الجثة لعجوز تدعي "عواطف. م" 71 سنة، مقتوله في الصالة داخل محل سكنها دائرة القسم، ووجود آثار اختناق على عنقها، وبجانبها سلك تليفون، وأنها مقيمة بمفردها منذ وفاة زوجها من 6 سنوات، واختفاء مشغولاتها الذهبية من داخل المسكن.

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام برصد منزل المجني عليها لعلمه أنها تقتني بعض المصوغات الذهبية والمبالغ المالية، فانتهز دخول الليل فقرر أن يتسلل إلى شقتها لسرقتها، وفوجيء المتهم باستيقاظ السيدة العجوز، فانقض عليها وأنهي حياتها.

عقب تقنين الإجراءات جرة ضبط المتهم وبحوزته المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.