فيديو.. جنات تطرح أغنيتها الجديدة  "وحدة وحدة"

طرحت الفنانة جنات أغنية جديدة بعنوان "وحدة وحدة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "وحدة وحدة" باللهجة للمغربية من كلمات وألحان شريف، توزيع يوسف حسين والمكس والماستر لماهر صلاح.

من جهة أخرى، تستعد جنات لإحياء حفل غنائي ساهر لها في منصة النهضة بالمغرب يوم 25 من شهر يونيو الجاري ضمن فعاليات مهرجان موازين للموسيقى.

وطرحت جنات مؤخرا أغنية "بنعيش مع ناس" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات محب غبور، وألحان بهاء عبد الهادي، وتوزيع يوسف حسين، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

https://youtu.be/WPUeTLbkRBM?si=87itUDgMCNQTjTt8