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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تحذر رعاياها من استهداف محتمل من قبل السلطات الدنماركية

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، الرعايا الروس في الدنمارك من محاولات استهداف محتملة من قبل السلطات هناك، مشددة على أن (موسكو) ستواصل الدفاع عن حقوق مواطنيها في الخارج.

وقالت "زاخاروفا": "يبدو أنه تحت ذريعة التجسس المزعوم، فإن أي مواطن روسي يعيش ويمارس أنشطته بشكل قانوني في الدنمارك؛ معرض للاستهداف حاليًا من قبل الأجهزة الخاصة هناك".

وأضافت "سنواصل الدفاع عن حقوق المواطنين الروس في الخارج ونقدر بشدة دعمهم الثابت لوطنهم التاريخي".

وكان السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين، قد أكد -أمس- أن السفارة الروسية ستطالب السلطات الدنماركية بالإفراج الفوري عن امرأة روسية محتجزة، للاشتباه في قيامها "بالتجسس".

وأفادت وسائل إعلام الدنماركية -أمس نقلًا عن المخابرات الدنماركية- باعتقال مواطنة روسية في (كوبنهاجن) للاشتباه في "مساعدة جهاز الاستخبارات الروسي".

ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية الدنمارك