3 ميداليات ذهبية من نصيب المنتخب المصري للقوة البدنية في بطولة أوروبا المفتوحة

حصد المنتخب المصري للقوة البدنية في بطولة أوروبا المفتوحة المقامة خلال الفترة من 10 إلى 13 يونيو الجاري في فنلندا، ثلاث ميداليات ذهبية.



وشارك المنتخب الوطنى بثلاثة لاعبين فقط من الفريق ب، حيث تم تتويج يوسف أحمد عبدالله بذهبية وزن 67.5 كجم كلاسيك رو محققًا رقم عالمي جديد برفع 610 كجم.

وفازالسيد صبري السيد بذهبية وزن 75 كلاسيك رو محققًا رقم عالمي جديد في البنك برس برفع 642.5 كجم.



وأحرز الناشىء إسلام صبري السيد (16 سنة) الذي خاض منافسات الكبار الميدالية الذهبية في وزن 67.5 كجم بمجموعة 512.5 كجم.

وبذلك يحقق المنتخب المصري العلامة الكاملة في البطولة التي شارك فيها بثلاثة لاعبين فقط من الفريق ب واستطاعوا تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية.

يقود المنتخب المصري في البطولة المدير الفني عادل العسال، ويرأس البعثة دكتور محمد عامر عضو مجلس الإدارة ويرافقهم اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري لحضور كونجرس الاتحاد الدولي الذي يقام على هامش البطولة.

وقال اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة، إن هذه هي النتيجة المتوقعة والتي وعد بها قبل خوض البطولة، موضحًا أن لاعبي المنتخبات المصرية اصبحو اليوم من أفضل لاعبي العالم حيث تسيطر مصر على منصات التتويج في جميع البطولات بالفرق المختلفة سواء الفريق الأول أو فريق ب او فريق ج.

وأوضح بركات أنه تم اختيار اللاعبين المشاركين في بطولة اوروبا من تصفيات خاصة لفريق ب حسب سياسة الاتحاد التي تهدف إلى اتاحة الفرصة أمام جميع اللاعبين للمشاركة في البطولات الدولية وعدم حكر المشاركة الدولية على المنتخب الأول فقط من أجل اتاحة الفرصة للاعبين الناشئين لاكتساب الخبرات من الآن.

واستطرد بركات، أن الاتحاد يضطر لاختيار عدد قليل من اللاعبين في البطولات الدولية التي تقام خارج مصر لزيادة التكلفة للسفر للخارج.

وتشهد رياضتي القوة البدنية ومصارعة الذراعين تطورا كبيرا في مصر خلال الفترة الماضية خاصةً بعد النتائج العالمية التي حققتها الرياضتين والسيطرة على المنصات العالمية، مما كان له تأثير ايجابي على النشاط المحلي الذي شهد طفرة في المستوى واعداد المشاركين من المحافظات المختلفة.