روسيا: إرسال طائرات ورجال إنقاذ محترفين للبحث عن طائرة الرئيس الإيراني

أعلن إيجور ليفتين، أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن طائرتين متقدمتين وطائرات هليكوبتر متخصصة و50 من رجال الإنقاذ الروس المحترفين في عمليات الإنقاذ بالمناطق الجبلية، سيشتركون مع فرق إيرانية في عمليات البحث الجارية عن موقع حادث تحطُّم الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن إيجور ليفتين اتصل هاتفيًا بالنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، ليبلغه بأن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعًا استثنائيًا مع كبار مسئولي الحكومة الروسية والسفير الإيراني لدى موسكو، وأنه بناءً على أمر من الرئيس الروسي، سيتم إرسال طائرتين متقدمتين وطائرات هليكوبتر متخصصة إلى منطقة تبريز الإيرانية، بالإضافة إلى إرسال 50 من رجال الإنقاذ الروس المحترفين في عمليات الإنقاذ بالمناطق الجبلية؛ للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

وقال مساعد الرئيس الروسي إن بوتين وأعضاء الحكومة الروسية يشعرون بالقلق بشأن صحة الرئيس الإيراني ومرافقيه، وإنهم يعربون عن خالص تعاطفهم مع قيادة وشعب إيران في هذا الوقت العصيب.

وأشارت وكالة "إيرنا" إلى أن النائب الأول للرئيس الإيراني أعرب عن امتنانه لدعم الرئيس الروسي وحكومته لإيران في وقت الحاجة.