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الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

تركيا ترسل مسيرة متطورة للبحث عن حطام طائرة الرئيس الإيراني

مسيرة تركية متطورة
مسيرة تركية متطورة
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أفادت وسائل إعلام بإرسال تركيا طائرة بدون طيار مجهزة بمعدات الرؤية الليلية، في مهمة دعم وإسناد لعمليات البحث عن حطام طائرة الرئيس الإيراني التي تعرضت لحادث شمال غربي إيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الطائرة التركية بدون طيار تراقب موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني رغم أن الأحوال الجوية في المنطقة ضبابية وممطرة، حيث تجري عمليات البحث بشطل بطيء مع انخفاض مدى الرؤية في المنطقة، فضلًا عن المخاطر البيئية.

وعبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عن شعوره "بحزن عميق" إزاء تعرض مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لحادث شمال غربي إيران.

وقال الرئيس أردوغان: "أشعر بحزن عميق إزاء تعرض مروحية أخي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له لحادث".

وأكد أن تركيا تتابع "التطورات عن قرب بالتنسيق والتواصل مع السلطات الإيرانية، ومستعدون لتقديم كافة أنواع الدعم".

كما تقدم أردوغان، باسم الشعب التركي "بتمنيات السلامة لإيران حكومة وشعبا".

وعبر عن أمله "الحصول في أقرب وقت على أخبار جيدة عن السيد رئيسي، والوفد المرافق له".

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، تعرض مروحية تقل الرئيس رئيسي وعدد من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.

وذكر التلفزيون أن 3 مروحيات كانت تقل رئيسي، ومسؤولين خلال عودتهم، وتم إرسال فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادث.

تركيا مسيرة متطورة حطام طائرة الرئيس الايراني