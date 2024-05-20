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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فصائل عراقية تعلن استهدف موقعا حيويا في إيلات بواسطة الطيران المسير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت فصائل عراقية، اليوم الإثنين، أن مقاتليها استهدفوا موقعًا حيويًا في إيلات بواسطة الطيران المسير.

وأعلن حزب الله اللبناني أمس الأحد، أنه شن هجوم بمسيرة على مقر قيادة سرية استطلاع من ‏كتيبة 6551 تابعة للواء 551 مظليين احتياط في مستعمرة المطلة وحققت إصابات ‏مؤكدة وأوقعت عددًا من جنود الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

ويوم الجمعة، أعلنت فصائل عراقية، أنها تمكنت من استهداف موقعًا حيويًا إسرائيليا في إيلات بواسطة الطيران المسير.

كما استهدفت الفصائل العراقية مصفى حيفا النفطي بواسطة الطيران المسير، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "الحدث" الإخبارية. 

فصائل عراقية استهدف موقعا حيويا إيلات إسرائيل الطيران المسير