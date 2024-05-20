العثور على جثة المتسلق الثاني المفقود في جبل إيفرست بنيبال

عثرت السلطات في نيبال على جثة المتسلق الثاني الذي فقد على جبل إيفرست خلال موسم التسلق.

وذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية، أمس الأحد، أن هذه هي حالة الوفاة الثانية على سطح الجبل بسبب الظروف الجوية الصعبة، موضحة أنه تم فقد الاتصال بالمتسلقين أوسوجارجال تسيديندامبا (53 عاما) وبوريفسورين لاخاجفاجاف (31 عاما)، وهما من منجوليا، وكانا يحاولان تسلق قمة إيفرست على ارتفاع 8849 مترا في 12 مايو الجاري.

وأشارت القناة إلى أنه تم العثور على جثة أول متسلق الجمعة الماضية، على ارتفاع 8600 متر، بينما عثر على جثة صديقه في المكان المسمى "الشرفة" على ارتفاع نحو 8400 متر فوق سطح البحر.. فيما قال بيمبا من الوكالة المنظمة للمغامرة "إن المغامرين كانا يتسلقان الجبل بدون مرشد، وتم العثور على جهاز الاتصال اللاسلكي في خيمتهما"، موضحا أنه تم إرسال أربعة مرشدين نيباليين للبحث عنهما.

ومن جهتها، أكدت هيئة السياحة النيبالية، في بيان، أن الثنائي شُهدا متجهان إلى قمة إيفرست صباح يوم الاثنين الماضي، ولكن لم يتم الاتصال بهما منذ ذلك الحين.

وكانت السلطات في نيبال قد أصدرت أكثر من 900 تصريح لتسلق جبالها لمغامرين أجانب هذا العام، بينهم 419 تصريحا لجبل إيفرست، فيما تبلغ تكلفة صناعة سياحة تسلق الجبال في نيبال ملايين الدولارات، وتعتمد على خبرة "الشيربا"، وهم متسلقو الجبال النيباليون الذين يعملون كمرشدين.