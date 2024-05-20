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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وكالة أنباء إيرانية تعلن تحديد مكان تحطم طائرة إبراهيم رئيسي

الرئيس الايراني الدكتور
الرئيس الايراني الدكتور إبراهيم رئيسي
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أعلنت وكالة إرنا الإيرانية بأن مصادر ميدانية أعلنت عن تحديد الموقع الدقيق للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني. وتتوجه فرق الإنقاذ حاليًا إلى المكان.

 

وذكرت الوكالة أنه تم اكتشاف إحداثيات النقاط الساخنة في وسط غابة جبلية على بعد 3 كيلومترات شمال شرق قرية تُدعى توال.

 

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، إن فرق الإنقاذ تتجه إلى الموقع الذي حددته الطائرة المسيرة التركية، ومن المتوقع أن تصل إليه خلال 30 دقيقة.

 

كما نشرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" مشاهد تُظهر رصد الطائرة المسيرة التركية "أكينجي" لمصدر حرارة يُعتقد أنه حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال عمليات البحث.

 

وأوضحت وكالة الأناضول أن الطائرة المسيرة التركية "أكينجي" شاركت الإحداثيات التي رصدتها مع السلطات الإيرانية.

 

وفي سياق متصل، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم رصد مروحية الرئيس الإيراني المنكوبة بواسطة الطائرة المسيرة، وتم تحديد موقعها.

إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني