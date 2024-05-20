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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية عنيفة على "بلوك 7" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

استشهد مساء أمس الأحد، عددًا من المواطنين الفلسطينيين في غارة من طيران الاحتلال الحربي في محيط مسجد الشيخ زكريا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية.

وشنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفًا عنيفًا على منزل في منطقة مشروع بيت لاعيا شمال قطاع غزة، واستشهدت أسرة كاملة، مكونه من 6 أفراد، وهما الزوج زاهي لبد، والزوجة، وأربعة أبناء.  

غارة إسرائيلية قطاع غزة مخيم البريج