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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الشرطة المجرية: مصرع وفقدان 7 أشخاص جراء انقلاب قارب بنهر الدانوب

الشرطة المجرية
الشرطة المجرية
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أعلنت الشرطة المجرية، أمس الأحد، مصرع شخصين وفقدان 5 آخرين إثر حادث انقلاب قارب بنهر الدانوب.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الشرطة المجرية تلقت بلاغا يفيد بالعثور على شخص مصاب في الرأس على شاطئ نهر الدانوب بالقرب من بلدة "فيروس"، الكائنة على بعد حوالي 30 ميلا (50 كيلومترا) شمال العاصمة بودابست.

وتوصلت الشرطة إلى أن هذا الشخص أصيب في حادث انقلاب القارب، كما تم العثور على جثتين لرجل وسيدة، في وقت لاحق، في مكان قريب، ولاتزال عمليات البحث جارية للعثور على الأشخاص المفقودين الذين كانوا على متن القارب.

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