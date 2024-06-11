بالصور.. مدن المنيا تتجمل لاستقبال عيد الأضحى

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمره لتطوير وتجميل مداخل المدن لإستقبال عيد الأضحى المبارك.
وفي هذا السياق واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي، بقيادة محمد عبد الغني، رئيس المركز تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون بين ادارة التجميل وتطوير المدينه واداره الحمله والكورنيش والطريق الدائري.
من جانبه، أوضح محمد عبد الغني، رئيس مركز مطاي انه يجري استكمال أعمال تجميل وتطوير الحدائق الموجودة بطريق مصر أسوان الزراعي ونظافة مدخل مطاي وري الأشجار والنباتات الحدائق بمطاي وقص تهذيب الحشائش والأشجار بالطريق لإظهار اللمسة الجماليه للطريق والحدائق الموجودة في نطاق مركز مطاي استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك
وأكد رئيس المركز ان الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة؛ الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
وفي سياق متصل تابع الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط استمرار اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير.
وقد اوضح رئيس مركز سمالوط بان الحملة قد استهدفت رفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بالطريق الدائري وشوارع المدينة الرئيسيه ،حيث قامت الوحدات المحلية وأحياء المدينة بشن حملة مكبرة بالطرق والشوارع الرئيسية حيث تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والأتربة وكنس الشوارع ياتى ذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.
واكد رئيس مدينة سمالوط علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.
علي جانب آخر قام المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص بجولة صباح اليوم الثلاثاء بمركز ابوقرقاص حيث تفقد رئيس المركز موقع تركيب مطب صناعى بمدخل المدينة البحرى بطريق مصر اسوان الزراعى .
كما اكد رئيس المركز على دهان المطب بألوان مميزة للعين؛ حتى يستطيع السائق ملاحظتها على الطريق بمسافة كافية للتهدئة، حفاظًا على سلامة المواطنين وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور .