لجنة “الأوقاف” تتابع الإعداد لصلاة العيد بالساحات والمساجد

شكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من: الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور محمد نصار مدير عام المساجد، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام المتابعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، وذلك لمتابعة الإعداد لصلاة العيد بالساحات والمساجد التي تقام بها صلاة العيد.



على أن تشكل كل مديرية لجنة بها برئاسة مدير المديرية أو القائم بعمله، وعلى أن يبدأ عمل اللجان من غد الأربعاء السادس من ذي الحجة 1445هــ الموافق 12 يونيه 2024م حتى الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك 1445هـ، وتكون هذه اللجان مسئولة عن متابعة وتنظيم صلاة العيد بجميع الساحات المصرح لها بإقامة صلاة العيد، وجميع المساجد التي تقام بها صلاة العيد.

وكل عام ومصر وأهلها أجمعون بكل خير