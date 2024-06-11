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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تزامنًا مع مولد العذراء.. رفع كفاءة الطريق السياحي المؤدي لدير جبل الطير بالمنيا

رفع كفاءة الطريق
رفع كفاءة الطريق السياحى المؤدي لدير العذراء بالمنيا
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تزامنا مع احتفالات مولد السيدة العذراء بقرية دير جبل الطير التي بدأت الخميس الماضي وتنتهي بعد غد الخميس تابع  الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط أعمال النظافة ورفع كفاءة مستوى النظافة بالطرق المؤدية لدير جبل الطير

 وتم كنس الطريق السياحى من أمام الاستراحة حتى الكنيسة الأثرية ، كما تابع أعمال رفع نقطة تجميع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بساحة انتظار السيارات 

واكد رئيس المركز على متابعة أعمال التطوير والتجميل وأعمال النظافة بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  اللواء أسامة القاضى محافظ ⁦: المنيا بشأن متابعة أعمال النظافة والتطوير وتجميل ورفع كفاءة مستوى النظافة بالطرق والشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج المؤدية لدير جبل الطير تزامنا مع احتفالات مولد السيدة العذراء.  

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مدينة سمالوط مولد السيدة العذراء دير جبل الطير اللواء اسامه القاضي الطريق السياحي