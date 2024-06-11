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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد عز وعمرو يوسف في المؤتمر الصحفي لـ "ولاد رزق 3".. صور

المؤتمر الصحفي لفيلم
المؤتمر الصحفي لفيلم
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رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات المؤتمر الصحفي لفيلم “ولاد رزق 3”، والذي شهد حضور عدد من نجوم الفيلم وهم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وعلى صبحي والمخرج طارق العريان.

ومن المقرر طرح فيلم “ولاد رزق 3” في السينمات يوم 12 يونيو الجاري، ليدخل سباق أفلام عيد الأضحى 2024، ومن المقرر أن يشهد الجزء الثالث من العمل العديد من المفاجآت، كما أن أحداثه تتضمن وجود نجوم جدد منهم آسر ياسين، والذى بدأ تصوير دوره بالفعل، بجانب نجوم الفيلم الأخرين أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وغيرهم، كما أن مؤلف الفيلم صلاح الجهينى انتهى تماما من كتابة أحداث الفيلم.

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