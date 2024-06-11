أحمد عز وعمرو يوسف في المؤتمر الصحفي لـ "ولاد رزق 3".. صور

رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات المؤتمر الصحفي لفيلم “ولاد رزق 3”، والذي شهد حضور عدد من نجوم الفيلم وهم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وعلى صبحي والمخرج طارق العريان.

ومن المقرر طرح فيلم “ولاد رزق 3” في السينمات يوم 12 يونيو الجاري، ليدخل سباق أفلام عيد الأضحى 2024، ومن المقرر أن يشهد الجزء الثالث من العمل العديد من المفاجآت، كما أن أحداثه تتضمن وجود نجوم جدد منهم آسر ياسين، والذى بدأ تصوير دوره بالفعل، بجانب نجوم الفيلم الأخرين أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وغيرهم، كما أن مؤلف الفيلم صلاح الجهينى انتهى تماما من كتابة أحداث الفيلم.

IMG-20240611-WA0238

IMG-20240611-WA0234

IMG-20240611-WA0236

IMG-20240611-WA0231

IMG-20240611-WA0228

IMG-20240611-WA0226

IMG-20240611-WA0232