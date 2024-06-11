«رشوان»: أي تهجير في اتجاه مصر سيعامل بوصفه اعتداء على الأمن القومي

أفاد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي عقد بالأردن، ليس بالشيء المنفصل عن نحو 9 أشهر مضت، والشواهد تشير إلى أن موقف مصر ثابت وواضح وسابق لمواقف كثيرة منذ العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة في 7 أكتوبر.

وأوضح "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الموقف تحرك على أكثر من صعيد سواء صعيد سياسي مباشر، والرئيس السيسي أوضحه في الأسبوع الأول، بأن أي نوع من أنواع التهجير للأشقاء الفلسطينيين يعد تصفية للقضية الفلسطينية، وأسماها قضية القضايا العربية، والمسار الثاني بأن أي تهجير في اتجاه مصر يعد اعتداء على الأمن القومي، وسيعامل علي اعتباره ذلك.

وتابع: "هذين مسارين منذ اللحظة الأولى مصر كانت واضحة بشأنهما، والرئيس السيسي أضاف مسار ثالث مهم، ويتضح يوما بعد الآخر، بأن الرئيس طرح فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية الآن".