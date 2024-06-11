شيف ياسمين تخلت عن المحاماة من أجل فنون الطهي

الطهي فن وشغف يشغل الكثير من محبيه حتى أنه لا يقتصر على النساء فالكثير من الرجال من أشهر شيفات العالم، هناك اكاديميات تدرس الطهي وفنونه من اجل مراقبة الاغذية وجودتها سواء في المطاعم او التي تباع في المنافذ من اجل صحة المواطنين ومن أجل التأكد من كل ما يتناوله الشخص فالطهي ليس مجرد روتين يقوم به الشخص داخل منزله لتناول الطعام والشراب، من اجل البقاء في الحياة، ومن الناس الذين تملكهم هذا الشغف وتخلت عن دراستها وحلمها للعمل في المحاماة لتصبح شيف دولي هي "ياسمين طايع".

ياسمين مصرية في الأربعينات من عمرها، بعد تركها لمجال القانون درست فنون الطهي في مركز معتمد واصبحت شيف دولي معتمد من مؤسسة في لندن، عملت في مجال الطهي في كبرى الفنادق العالمية واكبر شركات الاغذية في العالم واصبحت شيف تنفيذي ومسئولة تدريب، ومراقبة جودة المنتجات، شاركت أيضا في برنامج فنون الطهي لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني برعاية الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية لعام ٢٠١٩، وتقدم دورات تدريبية في عدد من الأكاديميات الكبرى لمحبي الطهي.

مهارتها في هذا المجال الذي اختارته بعد سنين طويلة من دراسة مجال أخرى اهلتها لأن تصبح سفيرة لإحدى منتجات الاتحاد الأوروبي في أكبر معارض القاهرة وشاركت في عدد من برامج الطهي التي عرضت، على القنوات التلفزيونية وبرامج الطهي الدولية التي عرضت في البرامج أيضا حتى انها اصبحت عضو لجنة تحكيم في عدد من برامج مسابقات الطهي، ومع تطورها اصبحت منفذة ومطورة للوصفات مع العديد من الشركات في مجال الطهي ولم يقف شغفها عند هذا الحد فهي تشارك في كل مجال خاص بالطهي محليا ودوليا.

تقول أنها لم تندم ابدا على ترك مجال دراستها للحقوق والعمل بالمحاماة وشغفها بالطهي وممارسته بشكل احترافي عوضها عن اشي شيء اخر وحتى انها تجد نتيجة مجهودها من كل شخص حولها في مجال العمل او من العائلة بسبب الدعم والتشجيع والاشادة وكانت تلك الكلمات سبب في دفعها للتقدم وعلمها بان اختيارها كان صحيح وان هذا المجال هو الذي تريده عن حق.