قبل العيد.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمراكز المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية ورفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجها بإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة العيد؛ وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين،

وشدد محافظ المنيا على تفعيل غرف العمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة خلال فترة الإجازة.

وفي هذا السياق عقد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس اجتماعاً موسعاً اليوم في نواب رئيس المركز وسكرتير المركز و رؤساء القرى ومديري الإدارات الخدمية بديرمواس

وشدد رئيس المركز على إدارة الطب البيطري بديرمواس بتكثيف الجهود المبذولة بالمجازر لخدمة المواطنين أصحاب الأضاحي، مؤكداً أن ذبح الأضحية داخل المجازر يكون مجاناً، لافتاً إلى تقديم الدعم اللازم وتطهير وكسح مخلفات المجازر طوال أيام العيد، موجهاً بالتنسيق مع إدارة التموين بتكثيف الرقابة على محلات بيع اللحوم في تلك الفترة.

كما شدد على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم ورديات عمل مستمرة لمواجهة التعديات، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك المخالفات، من خلال الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون، حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.

كما وجه رئيس المركز إدارة تموين ديرمواس بمواصلة جهودها فى توفير السلع والمواد الغذائية، موجها بتكثيف الجهود استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية تفتيشية بالمركز والقرى طوال فترة الاجازة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الاغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات .

كما كلف رئيس المركز نائبه هاني محمود بمتابعة إدارة المواقف والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المشتركة علي المواقف والساحات خلال الأيام المقبلة استعداداً لاستقبال أجازة العيد والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي النقل الجماعي لزيادة تعريفة المواصلات واستغلال المواطنين الراغبين في السفر قبل إجازة العيد لقضاء الاجازة مع أسرهم.

وكلف رئيس المركز ، مدير الإدارة الصحية بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفى العام والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الصحية الخاصة بالطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل معها على أكمل وجه.

كما كلف أحمد ثابت نائب رئيس المركز بمتابعة المعديات النيلية بمركز ديرمواس خلال فترة العيد للتأكد من جاهزيتها والتزام طاقم العمل بها وتوافر أطقم الإنقاذ ووسائل الحماية المدنية.

على جانب آخر رفع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط درجة الاستعداد القصوى بجميع القرى والأحياء والإدارات الخدمية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ووجه رئيس مركز سمالوط بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتعامل الفوري وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بمركز ومدينة سمالوط.

وأكد رئيس المركز، على ضرورة فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين في ذبح الأضحية في المدينة والقرى لخدمة جميع الأهالي، وتكليف ادارتى الصحة والطب البيطري بالمرور المستمر على المجازر للتأكد من الجاهزية الكاملة لكافة المجازر وتوفير الأطباء والعمال المنوطين بأعمال الذبح مع تنظيم دخول الأضاحي

ووجه رئيس المركز نوابه ورؤساء القرى والأحياء وجهات الولاية للمتابعة الدقيقة واليقظة التامة خلال أجازة العيد للتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد، والمرور اليومي طوال أيام عيد الأضحي لرصد أية حالات للتعدي على الأراضي الزراعية بالتوبير أو البناء وإزالة المخالفات فور وقوعها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه رئيس المركز نوابه بالتعاون مع إدارة المواقف بسمالوط بمتابعة مواقف السيارات لعدم استغلال المواطنين، مشدداً على أهمية متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات، وفقاً لتعريفة النقل المعتمدة داخل المركز وإلى المحافظة ومن المدينة إلى القرى، سواء لسيارات السرفيس، أو نقل الركاب.



وطالب رئيس المركز رؤساء القرى والأحياء بالتأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك وتهيئة الطرق المؤدية إليها، والعمل على رفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بها، والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أى وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح، مع التنبيه على صيانة أعمدة الإنارة.

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