مصدر لـ"القاهرة الإخبارية": اتصالات مصرية مكثفة لبحث تطورات موقف الهدنة

أفاد مصدر رفيع المستوى بوجود اتصالات مكثفة من الجانب المصري لمناقشة تطورات الهدنة في ظل الردود التي تلقتها مصر وقطر بشأن الاقتراح الأخير المتعلق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأشار المصدر، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الفصائل الفلسطينية قد أرسلت ردودها حول مقترح الهدنة، مضيفًا أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته مع جميع الأطراف المعنية.

في وقت سابق اليوم، أعلنت مصر وقطر تسلّمهما ردودًا من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الأخير لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكد الجانبان استمرار جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى التوصل إلى اتفاق، مشيرين إلى أن الوسطاء سيقومون بدراسة الردود والتنسيق مع الأطراف المعنية لاتخاذ الخطوات المقبلة.