بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية بالبحيرة بأسعار مخفضة

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محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقًا بالمحلة

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محافظ جنوب سيناء يبحث إقامة المجمع الديني الخدمي بنبق في شرم الشيخ

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الأولى على الابتدائية الأزهرية ببني سويف: أمي لها الفضل الأكبر في تفوقي

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رئيس جامعة سوهاج يتابع آخر تطورات الانتهاء من مستشفي الجراحات التخصصية

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محافظ أسوان: النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق للقبول بالثانوى العام لـ220 درجة

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تفاصيل جديدة في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة

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إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي

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أسقف المنصورة يزور مديرية التضامن لتهنئتهم بمناسبة حلول عيد الأضحى

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الأزهر الشريف يهدي 114 مجلدا لمكتبة مصر العامة بدمنهور

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