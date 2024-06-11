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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصدر رفيع المستوى: تلقينا ردودا من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشف مصدر رفيع المستوى عن تلقي مصر ردودا من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة مشيرا الى ان الوفد الأمني يكثف اتصالاته مع كافة الأطراف"، وذلك حسبما ورد بقناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، منذ قليل،

وقال المصدر أن هناك اتصالات مصرية مكثفة لبحث تطورات موقف الهدنة في ضوء الردود التي تلقتها مصر وقطر، بشأن المقترح الأخير.

كانت  جمهورية مصر العربية ودولة قطر قد أعلنت عن تسلّمهما اليوم 11 يونيو الجارى، رداً من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين.

واكد الجانبان، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد، والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.

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