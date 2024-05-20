أفغانستان تطلب مزيد من المساعدات الإنسانية الدولية بعد تعرضها للفيضانات

طلب نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الأفغاني الملا عبد الغني بارادار من ممثلي الأمم المتحدة زيادة المساعدات التنموية والإنسانية من أجل ضحايا الفيضانات، التي اجتاحت مدينة بغلان شرقي البلاد.

وقال مكتب نائب رئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أمس الأحد - "إن بارادار وصف الآثار الناجمة عن كارثة الفيضانات - خلال اجتماعه مع المسؤولين الدوليين - بالجسيمة، حيث أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالعديد من المباني داخل ولاية "بغلان".

وكانت 5 مناطق في الولاية الأفغانية قد تأثرت مؤخرًا بالفيضانات العارمة، حيث تضررت منازل سكنية، ومدارس وجسور بالإضافة إلى الطرق التي أصبحت تحتاج إلى إعادة إعمار.