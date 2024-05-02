مشروع تخرج "سيوان" في إعلام المنوفية للترويج للسياحة في واحة سيوة

أطلق 16 طالبًا من الفرقة الرابعة لقسم الإعلان بكلية الإعلام جامعة المنوفية، حملة تحت اسم "سيوان" و التي تعني "سيوة " باللغة الأمازيغية، والتي تهدف إلى الترويج للسياحة في واحة سيوة، جوهرة الصحراء الغربية المصرية، كأحد أهم الوجهات التي تتميز بالهدوء و البساطة والاسترخاء.

وتأتي هذه الحملة كمشروع تخرج للطلاب، وجرى تصميمها بدقة لتعريف الجمهور بجمال واحة سيوة، وثقافتها الغنية وتاريخها العريق، وجذب المزيد من الزوار إليها.

وتأتي أهداف حملة "سيوان": تعريف الجمهور بجمال واحة سيوة الطبيعي والثقافي وتحفيز السياحة الداخلية إلى واحة سيوة ودعم اقتصاد واحة سيوة وأهلها.

وركزت الحملة على إبراز الوجهات والمعالم السياحية في واحة سيوة، و أهم الأنشطة التي تُمارس في كل مكان، مثل: السياحة العلاجية التي تشتهر بها سيوة وإبراز الجانب الثقافي لأهل سيوة، و المنتجات و الصناعات اليدوية في سيوة.



وتعتمد استراتيجية حملة "سيوان" على استراتيجية إعلانية، تتضمن استخدام مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تتضمن الحملة أيضًا تنظيم فعاليات (أيفنت تعريفي بسيوة) وتوزيع مواد تسويقية، والتعاون مع بعض وكالات السياحة والسفر.

و أعرب الطلاب المشاركون في الحملة عن حماسهم الكبير لإطلاق هذا المشروع، وإيمانهم بقدرته على تحقيق أهدافه.