شاهد.. سميرة سعيد تطرح كليب "كداب"

طرحت الفنانة سميرة سعيد، منذ قليل كليب أغنيتها الجديدة “كداب” من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى وإخراج نضال هانى.

تم تصوير الأغنية التى أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن حالة الأغنية التى تتحدث عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة فى جو حالم وخاص.

‎ومن المقرر أن يتبع أغنية كداب أكثر من أغنية، قامت بتسجيلها الفنانة سميرة سعيد خلال الفترة الماضية، وهي أغنيات ذات أشكال موسيقية متنوعة ومختلفة، وأفكار وموضوعات جديدة، كما عودت سميرة سعيد جمهورها ومحبيها.

كانت الديفا سميرة سعيد طرحت أحدث وأول أغنياتها فى عام 2024 بعنوان "كان"، عبر موقع "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.

كما أحيت الديفا ، حفلاً غنائيًا في لبنان، منتصف أبريل الجارى، ضمن حفلات عيد الفطر، وقدمت خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياتها.