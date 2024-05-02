صحة كفر الشيخ تفتتح عيادة العلاج الطبيعى بمستشفى حميات مطوبس

افتتحت الإدارة الصحية بمركز مطوبس ، بحضور الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عيادة العلاج الطبيعي بمستشفى حميات مطوبس ،وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك في حضور الدكتورة سماح جاد مدير ادارة الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور محمود العطار مدير ادارة الحميات ،والدكتور الصاوى محمد مدير ادارة العلاج الطبيعى بالمديرية ،و الدكتور عبد الجواد الاجهورى مدير المستشفي .

وقال الدكتور محمد شقوير ، إن افتتاح أقسام العلاج الطبيعي ،يأتي من منطلق تخفيف العبء علي المرضي وذوي الإعاقة، وتوفيرًا للوقت والجهد للوصول الى الخدمات فى الاماكن البعيدة.

وأوضح ، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تجهيز قسم العلاج الطبيعي بمستشفي حميات مطوبس بأحدث الاجهزة ،حيث يوجد جهاز تنبيه كهربائى يستخدم فى تقوية العضلات فى الامراض المختلفه ،التى تسبب ضعف العضلات مثل جلطات وتمزق العضلات.

كما يوجد ‏جهاز الموجات فوق الصوتية ، يستخدم لعلاج الالتهابات المصاحب لأمراض العظام والأعصاب مثل خشونة الركبة والمفاصل والتهاب العصب السابع.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ ، أنه تم توفير ‏جهاز الموجات التصادمية ،يستخدم لعلاج الآلام والالتهابات المزمنة وخاصة الشوكة العظمية في الكعب ،‏جهاز تنبيه كهربائي يستخدم لتخفيف الآلام المصاحب لأمراض العظام والأعصاب، كما شمل القسم توفير ،‏جهاز علاج الوذمات الليمفاوية ، وجهاز الليزر لعلاج الالتهابات وتحفيز التئام الأربطه والجروح.

وأكد شقوير ، أنه تم دعم القسم بالقوى البشرية اللازمة من أطباء وتمريض، حيث تم توفير 9 أطباء علاج طبيعي، وذلك لخدمة المرضي والمواطنين، كما وعد بإستمرار التطوير والمتابعة الدورية للقسم وتزويده بأجهزة حديثه في المستقبل.

وفي سياق متصل تفقد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، سير العمل داخل المستشفي لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واطمأن علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضي ، معرباً عن خالص شكره وتقديره لمدير مستشفي حميات مطوبس ولجميع العاملين بالمستشفى.