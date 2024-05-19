حادث هبوط صعب.. فرق الإنقاذ تبحث عن مروحية الرئيس الإيراني

قالت الإعلامية إيمان الحويزي، إن تقارير إعلامية أفادت بتعرض المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية، وذكرت وكالة "تسنيم" أن فرق الإنقاذ تبحث عن مروحية الرئيس الإيراني، فيما نقلت وكالة رويترز عن وزير الداخلية الإيراني قوله إن فرق الإنقاذ لاتزال في الطريق بسبب الظروف الجوية الصعبة.

وأضافت "الحويزي"، خلال تقديمها تغطية خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على ما يبدو أن المروحية بموكب الرئيس عانت من هبوط صعب، من جانبها أعلنت منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني، إرسال طائرات مسيرة إلى موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني.

وأوضحت أن مسؤول الهلال الأحمر الإيراني أشار في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية إلى إرسال طائرة إنقاذ مسيرة تابعة للهلال الأحمر لموقع الحادث، مضيفا أنه بسبب الظروف الجوية غير الملائمة لا تتوفر معلومات جديدة في الوقت الحالي وما زالت عمليات البحث مستمرة.