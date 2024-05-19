"التحول الرقمي".. تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية وتحدياتها المتنوعة

يشهد العالم التكنولوجي تقدما سريعا فى مجال الذكاء الاصطناعى مما يتيح الانفتاح فى العديد من المجالات التى تساهم الاعتماد الكلى على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مما يساعد في تطور العلاقات بين البشر والروبوتات بحسب ما أشارت إليه شركة جوجل، فى احدى التصريحات الصحفية أكد الرئيس التنفيذى للشركة ساندر بيتشاي على أهمية إعداد العالم بأسره لمختلف السيناريوهات المرتقبة مع تسارع وتيرة التطور في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وضرورة التركيز على مواجهة التحديات السلبية التي قد تنجم عن استخدام هذه التقنية.

وكانت قد أعلنت جوجل عن التطورات البارزة للذكاء الاصطناعى، التى تضمنت ابتكارات مذهلة تجعل التفاعل بين المستخدمين والذكاء الاصطناعي أكثر حيوية من بينها إمكانية استخدام أداة صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لاستكشاف البيئة المحيطة كما قدمت نسخة جديدة من نموذجها شات جي بي تي ليكون قادرا على التفاعل الصوتي مع المستخدمين بأسلوب لم يتعرف عليه البشر من قبل سوى عبر أفلام الخيال العلمي.

وقد أكد بيتشاي على الجوانب الإيجابية المتوقعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل دعم الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في النطق وتسهيل الاحتفاظ بذكريات الأحباء وشدد على أهمية التعامل الجريء والمسؤول مع التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وضرورة التفكير فى وسائل الحماية من الآثار السلبية .