خطة لتهجير الفلسطينيين.. سمير فرج يكشف تفاصيل الرصيف العائم في غزة

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن مصر فتحت معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أنه خلال 7 شهور استقبلت مصر المصابين من الأشقاء الفلسطينيين عبر المعبر للمستشفيات المصرية.

وقال اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أمريكا رغبت في إنشاء رصيفا متحركا عائما، منوها إلى أن الرصيف لن ينهي عمل المعابر بدون وجود قوات على الأرض وفقا لروايتها.

وأضاف اللواء سمير فرج أن أول شحنة تحركت عبر الرصيف العائم هجم عليها المواطنون للحصول على ما فيها من مساعدات، معلقا: أتوقع بأن تكون المركب العائم خطوة من خطوات تفريغ غزة من سكانها، بواسطة إجلاء المواطنين الذين يعانون من الجوع والمرض إلى قبرص وغيرها من الدول.

وشدد فرج على أن مصر أطلقت مبادرة للسلام لوقف الحرب وإطلاق النار «المتجدد» بين الأطراف الفلسطينية – الإسرائيلية بحضور أمريكي – قطري، على 3 مراحل باعتبارها خارطة طريق لحل كل المشكلات، الأمر الذي أدى لموافقة الجانب الإسرائيلي والحمساوي، حتى أصبح هناك تلاعبا في القرار من قبل تل أبيب، الأمر الذي جعل إسرائيل في مشكلة أمام العالم.