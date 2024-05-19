الشهادة الإعدادية.. الطلاب يؤدون امتحان العلوم غدًا

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية غدًا الاثنين، امتحان مادة العلوم، لمدة ساعتين، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024.

وأدى الطلاب اليوم، بمحافظة القاهرة، امتحاني اللغة الانجليزية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

تابع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأكد “موسى”، من رصد الغرفة كافة المواقف أثناء الامتحان من خلال غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات.

واطمأن على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وعلى انتطام الطلاب بلجان الامتحانات، وشدد على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط و القواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

وقام بالتنبيه على أن يتم رصد الدرجات يوميا وبعناية تامة وبكل أمانة ودقة وأعطاء كل طالب حقه.

من جهته أكد ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات أن الغرفة لم تتلق شكاوى أو معوقات من شأنها عرقلة سير العملية الإمتحانية، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الأحد امتحان مادة اللغة الأجنبية من الساعة ( ٩ : ١١)، والفترة الإمتحانية الثانية فى مادة حاسب آلى وتكنولوجيا المعلومات، من الساعة( ١١:٣٠ : ١٢:٣٠ ).