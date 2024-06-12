السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الدكتور في العمرانية.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع السوق التجاري من شارع الدكتور في العمرانية دون وقوع إصابات.

حريق شقة في شارع الدكتور

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع السوق التجاري من شارع الدكتور في العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.