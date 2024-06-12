واشنطن تعلن عن أصول روسية مجمدة في قمة مجموعة السبع بإيطاليا

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه سيتم خلال قمة مجموعة السبع التي ستعقد هذا الأسبوع في إيطاليا الإعلان عن خطوات لمساعدة أوكرانيا باستخدام أصول روسية مجمدة، وعن فرض عقوبات جديدة وقيود على الصادرات لروسيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، في تصريح لصحفيين "سنعلن عن خطوات جديدة نحو تحرير قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة لفائدة أوكرانيا".

وأضاف "أعتقد أنكم ستشهدون إجماعا هنا في مجموعة السبع في ما يتعلق بالعمل على استخدام هذه الأصول المجمدة لمساعدة أوكرانيا في إعادة الإعمار".

ويأمل قادة المجموعة بالتوصل لاتفاق بشأن استخدام أرباح الفوائد على أصول مجمدة للمصرف المركزي الروسي بقيمة 300 مليار يورو (325 مليار دولار) لمساعدة كييف، والآلية لذلك هي استخدام الأرباح ضمانة لقرض تصل قيمته إلى 50 مليار دولار.

إلى ذلك قال كيربي إنه سيتم الإعلان عن "مجموعة عقوبات جديدة ذات تأثير كبير وإجراءات لضبط التصدير"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وسيعقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، في إيطاليا اجتماعا ثنائيا سيعقبه مؤتمر صحفي مشترك، وفق كيربي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن أعضاء مجموعة السبع سيبحثون أيضا في ما توفره الصين من "دعم للصناعة الدفاعية الروسية" وسيتصدون لسياسات بكين التجارية غير المنصفة.