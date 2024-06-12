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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء كندا يوسع التحقيق في مزاعم التدخلات الأجنبية في الانتخابات

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
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استسلم رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، لضغوط المعارضة لتوسيع تحقيق عام في مزاعم بأن بعض أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ تآمروا عن عمد مع خصوم أجانب، بما في ذلك الصين والهند، للتأثير على الانتخابات والسياسة الداخلية.

وبعد مراجعة 4 آلاف وثيقة سرية وألف دليل، أصدرت لجنة الأمن القومي والاستخبارات للبرلمانيين تقريرًا خاصًا الأسبوع الماضي يزعم أن المسؤولين المنتخبين على المستوى الفيدرالي الذين لم يتم ذكر أسمائهم كانوا "على حد تعبير أجهزة المخابرات" شبه متعمدين ". أو "المشاركين المتعمدين في جهود الدول الأجنبية للتدخل في سياستنا".

ردا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي في مدينة كيبيك حول ما إذا كان يعتقد أن الادعاءات الواردة في التقرير ترقى إلى مستوى الخيانة، أجاب ترودو "أعتقد أنه من المهم للغاية أن نواصل التعامل مع التدخل الأجنبي بكل الجدية التي يتطلبها، ولهذا السبب سندعم اقتراح الكتلة الكيبيكية بإرسال التقرير والمخاوف التي أثيرت فيه إلى لجنة المفوضة ماري خوسيه هوج". العمل على التأكد من وجود عملية واضحة يمكن من خلالها للكنديين أن يثقوا في نزاهة الديمقراطية".

ودعا زعيم المحافظين المعارض بيير بويليفر حكومة ترودو الليبرالية إلى تسمية المشرعين المشار إليهم في التقرير المنقح، لكن وزير السلامة العامة دومينيك لوبلان قال إن القيام بذلك سيكون مخالفًا للقانون.. وقال لوبلان إنه وافق، مع ذلك، على تحقيق عام موسع سعت إليه الكتلة الكيبيكية.

رئيس وزراء كندا التدخلات الأجنبية الانتخابات