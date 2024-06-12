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الأربعاء 12 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مباحثات بين الجزائر وسلطنة عمان لتحقيق الشراكة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك

الجزائر
الجزائر
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بحثت لجنة الخبراء التحضيرية للدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية، المنعقدة أمس بالجزائر العاصمة، ملفات التعاون والشراكة في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحديد مسارات جديدة لإضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات الجزائرية-العمانية.

وتأتي هذه الاجتماعات للتحضير للدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية، التي سيترأس أعمالها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مناصفة مع نظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الجزائرية. 

وأضاف البيان أن الوفد الجزائري والعماني يعكفان على تجهيز عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتوقيعها خلال انعقاد اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري غدا الأربعاء. 

وبحسب البيان، سيعقد كبار رجال الأعمال من البلدين لقاءات ثنائية لبحث فرص تجسيد مشاريع اقتصادية واستثمارية مشتركة بين البلدين.

الجزائر عمان لجنة الخبراء التحضيرية وزير الخارجية الجزائري