إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الضبعة

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الضبعة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار الإطار الأمامي وانقلاب السيارة وإصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.