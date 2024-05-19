وداعًا كلوب.. أسطورة تودع أنفيلد بعد 9 سنوات إنجازات

في مشهد مؤثر، احتشدت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي أمام ملعب "آنفيلد" العريق، عصر اليوم، الأحد، لتوديع أحد أساطير النادي، المدرب الألماني يورجن كلوب، في ظهوره الأخير مع الريدز.

يخوض ليفربول، مساء اليوم، مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024، حيث يستضيف ولفرهامبتون على ملعب "آنفيلد".

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة لجماهير ليفربول، حيث تمثل وداعًا للمدرب يورجن كلوب الذي قرر إنهاء رحلته مع النادي بعد 9 سنوات حافلة بالإنجازات.

رحلة لا تُنسى

تولى كلوب القيادة الفنية لليفربول عام 2015، ونجح خلال تلك الفترة في إعادة النادي إلى منصات التتويج بعد غياب طويل.

وحقق كلوب مع ليفربول العديد من الإنجازات، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا ، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.



وعلى مدار 9 سنوات، قاد كلوب ليفربول إلى تحقيق العديد من الإنجازات المميزة، أبرزها:

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز: 2019-2020، وهو اللقب الأول للنادي في المسابقة منذ 30 عامًا.

دوري أبطال أوروبا: 2018-2019، ليكمل ثنائية تاريخية مع لقب الدوري الإنجليزي.

كأس الاتحاد الإنجليزي: 2021-2022، محققًا لقبًا غائبًا عن خزائن النادي منذ 8 سنوات.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية: 2021-2022، ليكمل ثنائية محلية مميزة.

كأس العالم للأندية: 2019، ليُضيف لقبًا عالميًا إلى سجل إنجازات النادي.

كأس السوبر الأوروبي: 2019، ليكمل سلسلة من الإنجازات القارية.

إحصائيات مذهلة

يُعد كلوب أحد أفضل المدربين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يمتلك ثاني أفضل سجل في المسابقة، برصيد 671 نقطة من 317 مباراة، ولا يتفوق عليه سوى بيب جوارديولا رفقة مانشستر سيتي، برصيد 716 نقطة.

ويبلغ معدل فوز ليفربول مع كلوب في جميع المسابقات 60.7%، وهي أعلى نسبة لأي مدرب في تاريخ الفريق.

قدمت جماهير ليفربول الشكر والتقدير للمدرب يورجن كلوب على ما قدمه للنادي خلال السنوات الماضية، حيث نجح في إعادة الروح للفريق وإحياء إرثه العريق.

وبعد نهاية المباراة، من المتوقع أن يخرج كلوب مع لاعبيه لتحية الجماهير، كما قد يتم تخصيص فقرة خاصة لتكريم المدرب الألماني على مساهماته القيّمة مع النادي.

لا شك أن رحيل يورجن كلوب عن ليفربول يمثل خسارة كبيرة للنادي، ولكن تبقى إنجازاته محفورة في ذاكرة الجماهير، وسيرتبط اسمه إلى الأبد بتاريخ النادي العريق.