تعرف على آخر مستجدات أزمة حسام حسن وصلاح وموقفه من المعسكر المقبل

تولي العميد حسام حسن، مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، منذ فترة قليلة خلفا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعد الاخفاق في بطولة كأس الامم الأفريقية.

وواجه العميد عدة ازمات خلال الفترة الاخيرة قبل انطلاق معسكره المقبل المقرر له يوم 28 من السهر الجاري استعدادا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل، في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت هذه المشاكل كالتالي بدايته إصابة عدد من اللاعبين الذين يجرى الاعتماد عليهم من قبل المدير الفني للمنتخب، بجانب رفض ادارة النادي الاهلي بأرسال اللاعبين الخاصة به لمعسكر المنتخب مبكرا، ونهايتها ازمة المدير الفني مع محمد صلاح قائد المنتخب والمحترف لدي فريق ليفربول الإنجليزي، والتي اصبحت حديث الشارع الرياضي المصري.

حيث بدأت الجماهير المصرية تتسأل هل محمد صلاح سينضم للمعسكر المقبل، هل مدرب الفريق يجب ان يستخدم اسلوب خاص لقائد الفراعنة، الخ الخ الخ.

وتنشر البوابة في هذا التقرير اخر مستجدات ازمة العميد والفرعون المصري، حيث تطورت الازمة وكان هناك نية من محمد صلاح بعدم الانضمام للمعسكر المقبل، والسبب ان صلاح يفضل عقلية المدرب الاجنبي في التعامل معه، وكان الدليل علي ذلك عدم انضمام صلاح للمعسكر الذي اقيم منذ شهر ونصف لخوض بطولة كأس العاصمة الودية ومن الجانب الاخر رفض حسام التعامل مع صلاح بشكل شخصي والتواصل معه، وفضل ان يتعامل معاه بشكل رسمي وارسال خطاب رسمي لفريقه لانه مدرب منتخب مصر ومحمد صلاح لاعبا في الفريق.

وتقدم العميد بشكوي ودية الي وزير الرياضة أسرف صبحي وجمال علام رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة للحديث معه وانهاء كافة الازمات وتحديد موقفه من الانضمام للمعسكر وذلك لمصلحة منتخب مصر.

وكان قد صرح اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قائلا محمد صلاح قائد منتخب مصر، سوف يتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل.. أبو مكة أكد لاتحاد الكرة تواجده في المعسكر الجاي، والموضوع انتهي ومفيش أزمة خالص بينه وبين الجهاز الفني للمنتخب".

يذكر ان يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين سابقتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.