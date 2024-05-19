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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي الكونفدرالية.. الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان

الجزيري
الجزيري
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة نهضة بركان، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ويوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر  ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

الزمالك جوميز الكونفدرالية