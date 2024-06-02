رئيس مياه البحيرة يتفقد أعمال التجديد لخط طرد بمحطة مياه كفر الدوار التشيكي

تفقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أعمال احلال وتجديد لخط طرد قطر 600 مم بمحطة مياه التشيكي بمدينة كفر الدوار، وذلك لتحسين ضغوط مياه الشرب ووصولها لأهالينا بكفر الدوار.

وعبر نشأت عن شكره وتقديره للقائمين على هذا العمل الكبير الذي جرى الانتهاء منه في وقت قياسي، مشدداً على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين القائمين علي عملية الاحلال والتجديد، كما قام بتفقد منشآت المحطة وعملية إنتاج وصناعة المياه، واطمأن على سير العمل بالمحطة.

وأكد نشأت على أن الشركة ستواصل العمل بجد لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة المياه المقدمة لهم، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، تأتي هذه الجهود في إطار خطة الشركة المستمرة لتطوير وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة البحيرة، بما يضمن توفير خدمات متميزة ومستدامة للمواطنين، ويعزز من كفاءة البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة.