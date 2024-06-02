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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 42 محضرا في حملات تفتيش على المخابز بالشهداء

ارشيفية
ارشيفية
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شنت اليوم، إدارة تموين الشهداء بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركز والمدينة حملات تموينية رقابية على المخابز البلدية خلال يومين متتاليين، حيث جرى التفتيش على نظافة المخابز، ومطابقة الخبز للمواصفات والأوزان المقررة، وتوافر الشهادات الصحية بحوزة العاملين، بالإضافة إلى توافر جميع وسائل السلامة والصحة المهنية وطفايات الحريق.

وأسفرت الحملات التفتيشية على المخابز البلدية بالمركز والمدينة عن تحرير 9 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و9 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و13 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، و11 محضر لعدم إصدار بون صرف للمواطن بإجمالي 42 محضر خلال يومين متتاليين من الحملات الرقابية التموينية على المخابز البلدية.

جاء ذلك بناءً على التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 والمتضمن زيادة سعر رغيف الخبز المُدعم،  وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وتعليمات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء باستمرار شن الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمخابز للتأكد من صلاحية السلع والأغذية والمنتجات الغذائية المعروضة ومطابقتها للمواصفات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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