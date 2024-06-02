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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سلطنة عُمان تُدين المحاولات الإسرائيلية لإقصاء وكالة أونروا وتصنيفها كمنظمة إرهابية

سلطنة عُمان
سلطنة عُمان
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أدانت سلطنة عُمان محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لإقصاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (ألاونروا) ومحاولة تصنيفها منظمة إرهابية، مُحذرةً من توابع محاولات تقويض الوكالة ودورها في رعاية أكثر من مليوني فلسطيني ضاقت بهم سُبل الحياة في قطاع غزة.
وثمّنت وزارة الخارجية العمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، الجهود المبذولة من قِبل الوكالة في سبيل إغاثة الشعب الفلسطيني، مُجددةً مطالبتها بأهمية تطبيق القرارات الأممية الداعية لإدخال المساعدات الإنسانية المُلحّة إلى قطاع غزة دون أيّ عراقيل.

الأونروا سلطنة ع مان الاحتلال الإسرائيلي