السعودية تصدر "دليل التوعية السيبرانية" لرفع مستوى الوعي بالأمن الإلكتروني لضيوف الرحمن

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، "دليل التوعية السيبرانية" بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني خلال موسم الحج والعمرة، وذلك ضمن أعمال برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1445هـ، الذي تنفذه الهيئة لتعزيز جاهزية الخدمات الرقمية المقدمة خلال موسم الحج.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الدليل يستعرض أهمية الوعي بالأمن السيبراني، ودوره في الحد من المخاطر الإلكترونية خلال موسم الحج والعمرة، كما يتطرق إلى أساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد وكيفية تجنبها، وأهمية التصفح الآمن لشبكة الإنترنت، وأمن التطبيقات، وإجراء النسخ الاحتياطي للهاتف الجوال بشكل دوري، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسكهم من خلال 16 لغة يوفرها الدليل.

وفي السياق ذاته، أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية برنامجًا وثائقيًا بعنوان "عرفة منبر الأرض" في إطار جهودها لتقديم محتوى تلفزيوني متميز لموسم الحج، حيث يسلط البرنامج الضوء على سير خطباء الحرم الذين خطبوا بجموع المسلمين في يوم عرفة، ويهدف إلى زيادة الوعي بالدور المحوري الذي يقوم به خطباء يوم عرفة في العالمين العربي والإسلامي من خلال التعريف بمكانتهم العلمية والفكرية الرفيعة، وتسليط الضوء على آلية اختيارهم، والإشادة بالجهود العظيمة للمملكة العربية السعودية في خدمة المشاعر المقدسة والحجاج، وتسهيل وتلبية جميع احتياجاتهم.

وأطلق البرنامج أولى حلقاته عن الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ، وهو أحد أبرز خطباء الحرم المكي، وتناولت الحلقة مسيرة العالم، الذي عُرف بعلمه الواسع وخطابته البليغة التي أثرت في نفوس الملايين من المسلمين على مر السنين.