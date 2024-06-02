ضبط مياه غازية منتهية الصلاحية بمحال بقاله في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين بندر أول، لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار والمرور اليومي على المخابز البلدية، وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الآتية: محضر مياه غازيه 190 زجاجة منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي ، وتحرير 2 محضر أزيد من السعر سجائر 50 علبه، ومحضر إعدام مخزن، ومحضر عدم اعلان اسعار، و3 تقرير إثبات حالة مواصفات، و3 تقرير إثبات حاله قائمة، و3 تقرير إثبات حالة عدم نظافة، وكما تم المرور على المخابز البلديه بدائرة الأداره.

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه إلتزام التجار بتخفيض الأسعار.

وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

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