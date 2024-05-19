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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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عبدالرحيم علي

محافظات

افتتاح أولى دورات الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور

دورة الحاسب الآلي
دورة الحاسب الآلي
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افتتحت مكتبة مصر العامة بدمنهور صباح اليوم أولى فعاليات ومحاضرات الحاسب الآلي للأطفال المقامة خلال فترة الإجازة الصيفية لرفع كفاءة الأطفال في مجال الحاسب الآلي، فى إطار رؤية الدولة وخطتها الرامية إلى إعداد أجيال متسلحة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأسيس الأطفال في مجالات الحاسب الآلي والبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

تفاصيل دورة الحاسب الآلي بمكتبة دمنهور

وتستهدف هذه الدورة الأطفال من سن 8 سنوات حتى 15 سنة لتعليم مبادئ إستخدام حزمة برامج مايكروسوفت اوفيس (Word - Excel - PowerPoint) وذلك في كورس مكثف خلال شهر واحد بواقع 3 محاضرات أسبوعياً. 

وينقسم التدريب إلي محاضرات نظرية وتطبيقات عملية بمعامل الحاسب الآلي بالمكتبة.

ومن المزمع تحديد مواعيد ومجموعات عديدة لهذه الدورة نظراً للاقبال الشديد من الأطفال وأولياء الأمور للالتحاق بها.

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