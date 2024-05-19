موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الأحد 19/مايو/2024 - 06:12 م

يترقب المصريون، مواجهة مصيرية خلال مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، على ملعب استاد القاهرة، في إياب نهائي الكونفدرالية وتحدد موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.

موعد مباراة الزمالك ونهصة بركان

وحدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت المغرب.

غيابات الزمالك أمام نهضة بركان

تشهد مباراة الزمالك ونهضة بركان غدد من الغيابات في صفوف نادي الزمالك، حيث يفتقد الزمالك جهود عدد من اللاعبين منهم محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى الزناري للإصابة، إضافة إلى الثنائي محمد عبدالشافي ومحمود حمدى الونش الذين خضعوا لجراحة الرباط الصليبي بينما يغيب الثنائي محمود علاء ومحمد أشرف روقا لأسباب فنية

ويغيب الثلاثي عبد الله السعيد، وناصر ماهر، وسيف جعفر عن الزمالك لعدم القيد الأفريقي.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وأحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي

الهجوم: سيف الجزيري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان



تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان، عبر قنوات بي إن سبورتس الوكيل الحصري للبطولة، كما تنقل مباراة الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس على التردد الأرضي، بشكل مجاني للمصريين داخل الدولة.



معلقان مصري ومغربي لـ مباراة الزمالك ونهضة بركان

أسندت شبكة قنوات بين سبورت تعليق مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية، والمقرر لها 8 مساء اليوم إلى معلقين أحداهما مصري والآخر مغربي.

وفضلت الشبكة تعيين معلقيين لتتيح الفرصة أمام الجماهير للاستمتاع بالوصف التفصيل للمباراة من خلال المعلق الذي ينتمي إلى الفريق الذى تشجعه.

أسماء معلقي مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويذيع المعلق الرياضي المصري علي محمد علي، على قناة صوتية، فيما يعلق المغربي جواد بدة على قناة صوتية آخرى.

تاريخ مواجهات الزمالك ونهضة بركان

يدخل نادى الزمالك مواجهة اليوم الأحد، فى إياب نهائى بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، معتمدًا على تاريخ مواجهاته مع فرق الكرة المغربية، التى أصبح لها "عقدة" يصعب فكها فى كل العصور.



ويضع هذا التاريخ فريق نهضة بركان المغربى أمام تحدٍ صعب في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، الذى يبحث القلعة البيضاء فيه عن الظفر به للمرة الثانية فى تاريخه والثالثة للكرة المصرية بعد تتويج النادي الأهلى به فى موسم 2014.