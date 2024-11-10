قمة نارية بين وصيف ومتصدر الدوري الإيطالي "إنتر ميلان ونابولي"

يستعد ملعب "جوزيبي مياتزا" لاستضافة مواجهة قمة الدوري الإيطالي بين إنتر ميلان ونابولي، في لقاء مرتقب مساء الأحد ضمن منافسات موسم 2024/2025.

يتجدد لقاء القمة بين إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "جوزيبي مياتزا" المواجهة المنتظرة مساء الأحد 10 نوفمبر، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2024/2025.

يخوض إنتر ميلان المباراة بتشكيلة قوية تضم:

-حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد، فرانشسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هنريك مخيتاريان، فيدريكو ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز

بينما يبدأ نابولي اللقاء بتشكيلة بقيادة روميلو لوكاكو في الهجوم، وتضم:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، أليساندرو بونجيورنو، ماثياس أوليفيرا

خط الوسط: أندريه أنجيسا، بيلي جيلمور، سكوت ماكتومناي

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، روميلو لوكاكو، خفيتشا كفاراتسخيليا

يأتي هذا اللقاء وسط إحصائيات تشير إلى تفوق إنتر ميلان في المواجهات السابقة، حيث لم يفز نابولي إلا بمباراة واحدة فقط من آخر 10 مباريات ضد إنتر في الدوري، فيما يعاني نابولي من تذبذب في النتائج في الفترة الأخيرة.