محافظ قنا يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في التدريب العملي المشترك "صقر 140"

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء أركان حرب أسامة داوود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة قنا "صقر 140"، والذي تنفذه المحافظة على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، بهدف الوقوف على مدى استعداد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بعناصرها البشرية والمادية، ورفع مستوى العاملين في مختلف الأجهزة المختصة وصقل مهاراتهم وتدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل المتاحة بالمحافظة، وبالتعاون مع القوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سيد رضوان، مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية للأزمات، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات القوات المسلحة والشرطة ولفيف من القيادات التنفيذية.

حيث تابع محافظ قنا، عملية اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة، واطمأن على مدى قدرتها على التحرك الفوري والسريع لمواجهة أي أزمات أو كوارث محتمل، من خلال مشاركة نحو 339 معدة ومركبة بمختلف الأنواع والأحجام، من معدات الحملات الميكانيكية التابعة لمجالس المدن بالمحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديريات الموارد المائية والري، والطرق والنقل، وهيئة الإسعاف.

وأكد محافظ قنا، على أهمية التدريب المشترك "صقر 140"، في الوقوف على جاهزية الأجهزة التنفيذية بعناصرها البشرية والمادية، ورفع مستوى العاملين بمختلف الأجهزة المختصة، وتعزيز مهاراتهم في كيفية مواجهة الأزمات والكوارث بإستخدام الإمكانيات المتاحة، بالتعاون مع القوات المسلحة.

وأضاف عبد الحليم، أن القوات المسلحة المصرية على استعداد دائم لمواجهة الأزمات والكوارث، وهي إحدى سمات هذه المؤسسة الباسلة ومصدر فخر للأمة.

من جانبه، أشاد قائد قوات الدفاع الشعبي بالتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الذي تنفذه محافظة قنا، من حيث الإعداد والتجهيز الجيد، والتقارير الشاملة، والسيناريوهات والتدريبات العملية، التي تساهم في سرعة السيطرة على الحوادث الطبيعية أو التخريبية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق الأهداف المنشودة.