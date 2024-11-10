أمين "الصحة النفسية": نستهدف القضاء على الإدمان والمقامرة الإلكترونية بين الأطفال

قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، إن ليس هناك تأثر بأهمية الصحة النفسية في مصر مقارنة بالدول الأخرى.

وأوضحت خلال كلمتها في إطلاق مبادرة دعم الصحة النفسية صحتك سعادة، أن اخر احصائية لتقصي الادمان ان هناك زيادة لظاهرة الادمان بين الأطفال وكذلك ظاهرة المقامرة الالكترونية بين الأطفال.

وأضافت أن هناك برامج للوقاية من الإدمان هذه الظواهر بالتعاون بين الجهات المختلفة، وبرنامج أخر يستهدف الشباب في سن المراهقة، مشيرا إلى مشاركة 103 ألف شاب وفتاة شاركوا في برامج التوعية ضد الادمان.

وتابعت أن هناك اهتمام بالفئات عالية الخطورة، خصوصا في المناطق العشوائية، واهتممنا بالدعم النفسي للاشقاء السودانيين من الحرب، مؤكدة على اهمية المنصة الخاصة بالصحة النفسية في تقديم الاستشارات والدعم النفسي.

وأردفت أن هناك 50 الف مشورة نفسية في الشهور القليلة الماضية، ما يعكس تعطش الشعب لبرامج الدعم النفسي والصحة النفسية.

واستكملت أن هناك بحث عن المخدرات الاصطناعية، وهي سبق لنا عالميا، في الحديث عنها، مشيرة إلى استخدام سياسات خفض الضرر والاعتماد على بدائل الافيونات.