توفير مشقات الدم بمستشفى الفشن المركزي لمرضى التليف الكبدى والغسيل الكلوى

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن إدخال خدمة فصل مشتقات الدم داخل بنك الدم بمستشفى الفشن المركزي، من أجل خدمة المرضى وتوفير مكونات الدم لمرضي التليف الكبدى والغسيل الكلوى، ضمن الخدمات الجديدة التى يتم توفيرها للمواطنين من فصائل الدم ومشتقاته، ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مديرية الشؤون الصحية، وحزب مستقبل وطن بالمحافظة تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وحسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة.

أوضحت الدكتورة سماح أن الخدمات الجديدة تأتي ضمن التطوير الذى تتبناه مديرية الصحة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، من أجل تطوير بنوك الدم بالمستشفيات داخل محافظة بني سويف وإدخال خدمات جديدة تخدم المرضي وتوفير كافة الخدمات لهم في سهولة ويسر.

ووجهت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للدكتورة نهي سميح مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الشؤون الصحية والفريق المساعد لها على جهودهم المبذولة لخدمة المرضي وتوفير كافة فصائل الدم ومشتقاته.